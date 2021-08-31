Adana'da çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde sık ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıkan yangın, havadan ve karadan hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.
Doğanbeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangına 5 arazöz, 2 su tankı ve 1 helikopter ile müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, yangını büyümeden kontrol alan ekiplere teşekkür ederken, “Ormanlarımız ilçemizin en değerli varlıkları korumak kollamak vatandaşlık görevimiz. Bu bağlamda cansiperane çalışan orman teşkilatına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şu an soğutma çalışmaları sürüyor. İlçemize geçmiş olsun” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.