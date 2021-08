Medeni: “Türkiye ile Özbekistan’ın ticaret hacmi 3 milyar dolar” Özbekistan Adana Fahri Konsolosu İlker Medeni, bağımsızlığının 30. yıldönümünde Özbekistan'ın yeniden şahlandığını ifade etti

Özbekistan Adana Fahri Konsolosu İlker Medeni, bağımsızlığının 30. yıldönümünde Özbekistan'ın yeniden şahlandığını ifade ederek, "Türkiye ile Özbekistan arasında 2021 yılında gerçekleşmesi öngörülen ikili ticaret hacmi 3 milyar dolar civarında. Türkiye ve Özbekistan gönül bağlarını ve samimi kardeşlik hislerini tarih boyunca muhafaza etmiş, birbirlerine desteklerini her zaman ve her koşulda göstermiştir” dedi.

İlker Medeni, Özbekistan bağımsızlığının 30. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Geleceğe büyük bir umut ve güvenle bakan, her zaman sabırla ve metanetle yaşayan Özbek halkının 1 Eylül 1991 tarihinde kavuştuğu bağımsızlığının, Ata yurdumuz olan Özbekistan'ın 30. Bağımsızlık yılını en içten dileklerimle tebrik ederim. Türkiye ve Özbekistan aynı dili konuşan, aynı dine inanan, aynı duyguları paylaşan iki büyük devlet. Gönül bağlarını ve samimi kardeşlik hislerini tarih boyunca muhafaza etmiş ve birbirlerine desteklerini her zaman ve her koşulda göstermiştir” dedi.



“Üçüncü Rönesans’a doğru”

Özbekistan Adana Fahri Konsolosu İlker Medeni, “Bilindiği gibi tarihte Maveraünnehir ve Türkistan diye anılan günümüzdeki Özbekistan topraklarında iki büyük uyanış dönemi yaşanmıştır. İmam Buhari, İmam Matüridi, İmam Termizi, elBiruni, İbn Sina gibi güzide şahsiyetleri armağan eden birinci dönem IXXII yüzyılları kapsamış, Uluğbey, Ali Kuşcu, Alişir Nevai ve Babür’lerin yaşadığı ikinci dönem de XIVXV yüzyıllara denk gelmiştir. Şu an da ülkede önemli bir diriliş süreci daha yaşanmaktadır. ‘Akan nehir akmaya devam eder’ diyen bir atasözü var. Tarihte görüldüğü üzere ata yurdumuz Özbekistan topraklarında iki önemli uyanış dönemi yaşanmıştır. Tarihten güç alarak ülkede üçüncü bir dirilişin yaşanması için Cumhurbaşkanı Mirziyoyev konulan ‘Üçüncü Rönesans’ vizyonu Özbekistan halkına büyük hedefler için ilham vermektedir” ifadelerini kullandı.



“Yeni Özbekistan değişim ve dönüşümünü sürdürüyor”

Özbekistan’ın, 35 milyonluk genç ve dinamik nüfusu, zengin tabii kaynakları, sanayi potansiyeli ve güçlü tarımsal üretimiyle bölgesinin cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Medeni, “Son beş yılda Özbek toplumunun siyasi, hukuki, sosyoekonomik imajının hızla değiştiğini ve halkın hayatında yeni temasların, yeni fırsatların ve değerlerin oluştuğunu vurguladı, ülkede temel demokratik kavramların ve yaşam becerilerinin artık gerçeğe dönüşüyor olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle 2016’da yeni Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in iktidara gelmesiyle ülkede her alanda yenilikçi politikalar izlenmeye başlanmış durumdadır. Ülkenin gelişimini yeni ve yüksek düzeye taşımak, bunun için de yeni reformları gerçekleştirmek nesnel gereklilik, en önemli stratejik göreve dönüşmüştür” şeklinde konuştu.



“İki ülke arasında ticaret hacmi 3 milyar dolar civarında”

Türkiye ile Özbekistan arasında 2021 yılında gerçekleşmesi öngörülen ikili ticaret hacminin 3 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Medeni, “Toplam bin 700 kadar Türk sermayeli firma Özbekistan'da faaliyet göstermektedir. Özbekistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılında Türk Cumhuriyetleri arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağının daha da kuvvetlenmesini ve Özbekistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının daim olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Bağımsızlık Bayramımızı kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.