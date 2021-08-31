Kaçış rampasına giren kamyon beton bariyere çarptı: 4 ölü

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POZANTI (Adana), (DHA)ADANA'nın Pozantı ilçesinde, fren arızası nedeniyle kaçış rampasına giren kamyonun beton bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında AdanaPozantı Otoyolu Tekir mevkisinde meydana geldi. Abdullah K. yönetimindeki 70 DZ 434 plakalı kamyon, iddiaya göre fren arızası nedeniyle otoyoldaki kaçış rampasına girdi. Çakıl dolu havuza giremeyen kamyon, hızla rampanın sonundaki beton bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan incelemede kamyonda sıkıştığı belirlenen sürücü Abdullah K. ile araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. 4 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Pozantı POZANTI (Adana), (DHA)

2021-08-31 21:27:27



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