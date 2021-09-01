Anne kız korona virüse yenik düştü Adana’da korona virüse yakalanan anne kız iki gün arayla hayatını kaybetti

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Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde korona virüse yakalanan anne kız iki gün arayla hayatını kaybetti.

Tufanbeyli'ye bağlı Doğanbeyli Mahallesi'nde yaşayan anne Şadiye (59) ve zihinsel engelli kızı 28 yaşındaki Neslihan Çakmakçı bir süre önce korona virüse yakalandı. Anne kızın durumu ağırlaşınca Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi gören anne kızdan Neslihan Çakmakçı 29 Ağustos günü hayatını kaybetti. Neslihan Çakmakçı, Doğanbeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Anne ise 31 Ağustos günü hayatını kaybetti. Annenin cenazesi kızının mezarının yanına defnedildi.

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