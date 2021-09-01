Seyhan Sanat Günleri, “Yamaçlarında Yüzdüğüm Seyhan” sergisi ile açılıyor Arka Plan Fotoğraf Derneği üyesi 5 fotoğrafçının Kayseri Pınarbaşı’ndan Adana’nın Tuzla sahiline kadar Seyhan Nehri güzergahında 3 yıllık çalışma sonucu ortaya koyduğu fotoğraflardan oluşan projenin fotoğraf sergisi yarın açılıyor

Seyhan Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Seyhan Sanat Günleri, “Yamaçlarında Yüzdüğüm Seyhan” adlı fotoğraf sergisinin açılışı ile start alıyor.

Arka Plan Sanat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Niyazi Sertkalaycı, İhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak, Basın İlan Kurumu İzmir Şube Müdürü M. Feramuz Ayan, İnsani Yardım Vakfı Adana eski İl Başkanı Veysel Tepeli ve Doğumevi eski Başhekimi Dr. İlyas Acar’dan oluşan ekibin Kayseri Pınarbaşı, Niğde Kılan yaylasından Adana’nın Tuzla sahiline kadar Seyhan Nehri’ni oluşturan güzergahta çektiği binlerce fotoğraf arasından seçilen yaklaşık 100 fotoğraf, “Yamaçlarında Yüzdüğüm Seyhan” adıyla sergilenecek. Yaşam, doğa ve insan odaklı belgesel fotoğraf projesini gerçekleştiren 5 fotoğrafçının, 3 yıllık süreçte Çukurova’ya hayat veren Seyhan Nehri boyunca yaklaşık 7 bin kilometre yol kat ederek hayata geçirdiği projenin fotoğraf sergisi aynı zamanda Seyhan Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Seyhan Sanat Günleri’nin açılış etkinliği olacak.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yarın saat 19.00 da kapılarını açacak olan sergi 10 Eylül Cuma gününe kadar açık kalacak.

Fotoğraf sergisinin ardından Seyhan Sanat Günleri saat 20.00 de Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan "Halktan Biri" Tiyatro Oyunu ile devam edecek.

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