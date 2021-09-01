ABD’li kızlar Adana'da köy hayatı yaşadı Adana’nın Tufanbeyli ilçesine gelen 3 ABD’li genç kız inek sağdı, balık tuttu, kilim dokudu, salça yaptı ABD’li turistler Türkiye’ye 5 ay önce geldiklerini Türkiye ve Tufanbeyli’nin çok güzel olduğunu söyledi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesine gelen 3 ABD’li genç kızın inek sağıp, balık tutup, kilim dokuyarak salça yapması yöre sakinlerini şaşırttı.

Tufanbeyli Halk Eğitim Merkezi koordinasyonunda, turist rehberi Belinay Karan tarafından yürütülen Kırsal Yaşam Projesi kapsamında ilçeye gelen 3 ABD'li genç kız ilçede kaldığı sürede tam bir köy hayatı yaşadı.

ABD’li Morgen, Jasmin ve Cydia isimli kızlar 5 ay önce geldikleri Türkiye’de kendilerini ifade edecek kadar Türkçe’yi de öğrendi. Genç kızlar bir süre İstanbul’da kaldıktan sonra Adana’nın Tufanbeyli ilçesine geldi. Burada genç kızlar, kış hazırlığındaki kadınların biber salçası yapımına katıldı. Genç kızlar köylüler ile biber temizleyip daha sonrada salça yaptı. ABD’liler diğer gün ise Tufanbeyli yöresel kilim yapımına katılarak kadınları izleyip sonra tezgah başına geçerek kilim dokudu. İlçede birçok vatandaşın geçim kaynağı hayvancılık olunca ABD’li genç kızlar ahıra girip ineklerden süt sağdı.

Hayatlarında ilk kez süt sağan genç kızlar mutlu oldu. Bir birlerinin fotoğrafını çekip bu anı ölümsüzleştirdi. ABD’li kızlar daha sonraki gün ise elle balık tutmaya katıldı. Suya dalıp elle büyük balıklar çıkartıldıkça turistler şaşkına döndü. Daha sonra ABD'li kızlar balıkları şaşkınlıkla temizledi.

3 genç kız, 5 ay önce Türkiye’ye geldiklerini, hem Türkiye’nin hem de Tufanbeyli’nin çok güzel olduğunu söyledi.

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