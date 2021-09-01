Kocaispir: "Roman kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz”

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalara her zaman destek olacaklarını söyledi.

Başkan Kocaispir, ‘Roman Strateji Eylem Belgesi’ni anlatmak üzere Adana’ya gelen AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Cemal Bekle’yi ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kocaispir, “Sayın vekilimiz ile Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik hayata geçirilen ‘Roman Strateji Eylem Belgesi’ni istişare etme fırsatı bulduk. Sayın vekilimiz bu kapsamda yapılan çalışmaları bizimle de paylaştı. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Roman kardeşlerimizin yanında olmaya, yaşam kalitelerinin artırılması yönünde yapılan çalışmalara her zaman destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise, Romanlar adına yapılan tüm çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştiğini belirterek, ‘Roman Strateji Eylem Belgesi’ni anlatmak üzere Adana, Mersin ve Hatay’ı kapsayan bu ziyaretlerimiz geleceğe dönük bir ön çalışması niteliğinde. Bu kapsamda Sayın Başkanımızı da ziyaret ettik. Oldukça verimli bir görüşme oldu. Destekleri, yakın ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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