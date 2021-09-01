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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da 44 'torbacı' tutuklandı

İHA

Adana'da 44 'torbacı' tutuklandı

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülerek gözaltına alınan 344 zanlıdan 44’ü tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1631 Ağustos'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar yaptı. Ekipler, operasyonlarda 3 kilo 781 gram esrar, 3 kilo 227 gram sentetik ecza, 7 kilo 670 gram bonzai, 217 adet uyuşturucu hap, 197 gram metamfetamin, 169 kök hint keneviri, 53 gram eroin, ruhsatsız 7 tabanca ve 4 tüfek ile 30 bin 721 lira ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 344 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 44’ü tutuklanırken, 25’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 300 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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