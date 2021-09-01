Okullarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları

Seyhan Belediyesi, 20212022 eğitim öğretim yılı öncesinde tam zamanlı olarak açılacak okullarda temizlik ve dezenfekte çalışmasını sürdürüyor. Yüz yüze eğitim öncesinde ilçe genelinde faaliyet gösteren okullar, nano gümüş iyon teknolojisi kullanılarak dezenfekte edilirken, okul bahçelerinde de temizlik çalışması yapılıyor.

Seyhan Belediyesi Temizlik işleri ekipleri, okulların yüz yüze eğitime başlamasın öncesinde temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Covid19 pandemisinde ilçe genelinde yürütülen temizlik ve dezenfekte çalışmalarıyla dikkat çeken ekipler, öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını da önceleyerek okulları yeni eğitimöğretim yılı için hazır hale getiriyor. Çalışmalarda okulların ortak kullanım alanları dezenfekte edildi. Yabani otların özel makinelerle kesildiği okul bahçeleri, temiz bir görünüm kazanırken, yangın gibi olası tehlikelerin de önüne geçilmiş oldu. Okul bahçelerinin asfalt bölümleri basınçlı suyla yıkanarak, oyun alanları temizlendi.

Seyhan Belediyesi ekipleri okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi gününe kadar temizlik ve dezenfekte çalışmalarını tamamlayacak. Ekipler talep halinde okullardaki temizlik ve dezenfekte çalışmalarını periyodik olarak sürdürecek.

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