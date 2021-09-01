Adana Demirspor'da Vincenzo Montella dönemi



ADANA, (DHA)SÜPER Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük görevine İtalyan Vincenzo Montella getirildi.

Kulüp Başkanı Murat Sancak ile bir araya gelen Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Daha önce Roma, Fioerentina ve Milan gibi dünyaca ünlü takımları çalıştıran Montella ile yapılan anlaşma resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2021-09-01 18:53:46



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