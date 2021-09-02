Toroslarda kilim kesme töreni

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Tufanbeyli Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Kuzey Adana Kalkınma Programı kapsamında Tufanbeyli Puduhepa Ürünleri Kilim Dokuma ve Tekstil Üretim Merkezinde açılan yöresel kilim dokuma kursunun son gününde “kilim kesme töreni” yapıldı.

Adana’nın en uzak ilçesi olan ve Torosdağı eteklerinde bulunan ilçede ilk kez açılan Puduhepa Kilim Dokuma Atölyesi ilk kursiyerleri eğitimlerini başarı ile tamamladı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü "Puduhepa Kilim Dokuma Atölyesi"nde Tufanbeylili kadınların marka değeri olan el emeği kilimler ile üretimde önemli bir yere sahip olacağını kaydetti. Ergü “Atölyemize adı verilen Puduhepa Tufanbeyli'nin Şar Köyü'nde yaşayan rahibin kızı Puduhepa, Kades Antlaşmasında mührü bulunan ve Anadolu topraklarından çıkmış ve barışı gerçekleştirmiş bir Hitit kraliçesi ve bir kadın başarı öyküsünün tarihi bir kahramanıdır. Kadınlarımız kurslarını tamamladı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Eyüp Çinçik, El Sanatları Öğretmeni Zeynep Koca ve kursiyerlerimiz ile birlikte ilk emekleri olan kilim kesme töreni ile ilçemizde daha güzel ürünler için ilk başarılı çalışmaları tamamlamış bulunuyoruz” dedi.

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