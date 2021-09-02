Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da Atatürk Caddesi'nde patenli 6 çocuğun, yan yana özel halk otobüsüne arkadan tutunup yolculuk yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Seyhan ilçesinde dün akşam saatlerinde kentin en yoğun bölgesi olan Atatürk Caddesi'nde patenli 6 çocuk, bir özel halk otobüsüne arkadan tutunup trafikte ilerledi. Bir süre bu şekilde yolculuk eden çocuklar, trafikteki diğer sürücülerde tedirginliğe yol açtı. Çocukların teklikeli yolculuğu cep telefonuyla anbean kaydedildi. Çocuklar, otobüsün trafik ışıklarına gelmesiyle aracı bırakıp, farklı yöne paten sürerek gözden kayboldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-09-02 11:11:49



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