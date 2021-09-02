ÇGC'den İHA'ya 3 ödül

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Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) 2020 Basın Yarışmasında İhlas Haber Ajansı'ndan Umutcan İşledici, Elif Ayşenur Bay ve Beril Solmuşgül ödüle layık görüldü.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl gerçekleştirilen ‘Basın Özendirme Yarışması’nın sonuçları belli oldu.

ÇGC Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Mete’nin başkanlığını yaptığı jüri, Başkan Yardımcısı Yasemin Atasoy, Mali Sekreter Murat Yonat, Yönetim Kurulu Üyesi Vahap Ünkat, DHA Bölge Müdürü Bekir Karakoca, İHA Bölge Müdürü Adnan Kulak, ASGD Şube Başkanı Mustafa Boz, Birbuçuk TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Yıldız, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu RadyoTV Programcılığı Bölüm Başkanı Erdoğan Gürdal, ÇEP Anadolu Meslek Lisesi Gazetecilik Öğretmeni Bekir Dündar ve Radyo TV Öğretmeni Serap Sönmez’den oluştu.

Onur ödülleri, Gazeteci Uğur Dündar ile ünlü sanatçı Haluk Levent’e verildi.

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