Adana'da kavga: 1´i ağır, 3 yaralı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da çıkan bıçaklı kavgada 1´i ağır, 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi´nde meydana geldi. Can A. ve Selim A. kardeşler, husumetli oldukları Ramazan Y. ile ağabeyi Cumali Y.´nin evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Selim A., yanında getirdiği bıçakla Cumali Y.´yi kalçasından yaraladı. Ramazan Y. de evden aldığı bıçakla önce Selim A.´yı göğsünden, sonra da kardeşi Can A.´yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Selim A.´nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Selim A. ve Can A.´yı bıçakla yaralayan Ramazan Y.´yi gözaltına alan polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı araştırma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-09-02 13:51:10
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