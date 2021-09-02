Adana'da kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

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HAYATINI KAYBETTİ

Adana´da evlerine gittiği Cumali Y.´yi yaralayan, onun kardeşi Ramazan Y. tarafından da göğsünden bıçaklanan Selim A., kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-09-02 14:35:44



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