Seyhan'da "Dünya Barış Günü" etkinliği

Seyhan Belediyesi, “Dünya Barış Günü” etkinlikleri kapsamında Grup Abdal konseri gerçekleştirdi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte barış türküleri söylendi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önündeki meydanda gerçekleştirilen konsere binlerce genç katıldı. Konser alanına pandemi kuralları hatırlatılarak alınan katılımcılara girişte aşure ikramı yapıldı. Konserde gençler Grup Abdal’ın türkülerine eşlik etti.

Konser sırasında Grup Abdal’a teşekkür eden ve çiçek sunan Başkan Akay gençleri selamladı. Kısa bir konuşma yapan Başkan Akay, “Gözyaşının, acının ve kavganın olmadığı, mutluluğun, sevginin bolca yaşandığı, savaşların olmadığı bir dünya arzu ediyoruz. Bu amaçla “Dünya Barış Günü”nü kutluyoruz. Birbirimize sevgiyle saygıyla sarıldığımız zaman, yeniden güzel bir dünya oluşturacak hep birlikte barış içinde yaşayacağız. Bu düşünceler içerisinde Dünya barış gününüzü kutluyorum” dedi.

Daha sonra Grup Abdal’ın söylediği türkülerle konser sürdü. Başkan Akay, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, meclis üyeleri ve gençlerle birlikte halay çekti.

Geç saatlere kadar devam eden konser, türkülerin hep birlikte söylenmesi ve halaylarla son buldu.

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