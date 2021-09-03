Silahlı yaralama olayına karışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

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Adana’da polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı. Yakalanan sürücünün silahla adam yaralama olayından arandığı için kaçtığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri şüphelendikleri 47 NN 761 plakalı otomobile Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü M.S., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçan M.S, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nin ara sokaklarında önü kesilerek yakalandı. Yakalanan sürücünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "silahla adam yaralama" olayından arandığı belirlendi. Zanlı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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