Kaçakçılık operasyonunda 106 bin makaron ele geçirildi 65 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 litre akaryakıt, bin 90 litre sahte içki de ele geçirilen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı

Adana polisi, gerçekleştirdiği operasyonda, gümrük kaçağı 106 bin 500 makaron, 65 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 litre akaryakıt, bin 90 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunu önlemek için çalışma başlattı. Polis, bu kapsamda kent genelinde eş zamanlı olarak bir çok adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada gümrük kaçağı 106 bin 500 makaron, 65 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 litre akaryakıt, bin 90 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

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