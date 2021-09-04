Kaçakçılık operasyonunda 106 bin makaron ele geçirildi 65 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 litre akaryakıt, bin 90 litre sahte içki de ele geçirilen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçakçılık operasyonunda 106 bin makaron ele geçirildi 65 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 litre akaryakıt, bin 90 litre sahte içki de ele geçirilen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı

İHA

Kaçakçılık operasyonunda 106 bin makaron ele geçirildi 65 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 litre akaryakıt, bin 90 litre sahte içki de ele geçirilen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı

Adana polisi, gerçekleştirdiği operasyonda, gümrük kaçağı 106 bin 500 makaron, 65 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 litre akaryakıt, bin 90 litre sahte içki ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunu önlemek için çalışma başlattı. Polis, bu kapsamda kent genelinde eş zamanlı olarak bir çok adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada gümrük kaçağı 106 bin 500 makaron, 65 kilogram nargile tütünü, 2 bin 600 litre akaryakıt, bin 90 litre sahte içki ele geçirildi.
Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kozanlı gençler, afet bölgesindeki akranlarına yardım için sahne aldı Toplumun afet bilincini arttırmak için “Keloğlan ile Cankız Afetleri Öğreniyor” adlı bir tiyatro oyunu hazırlayıp sahneleyen gençler, buradan elde edilen geliri afet bölgesindeki akranlarına yardım olarak gönderecek
YEREL HABERLER Kozanlı gençler, afet bölgesindeki akranlarına yardım ...
Oğlunun ev ödevi, babanın ahşap yeteneğini ortaya çıkardı Kepçe operatörü Ali Kınık, emekli olunca büyük bir atölye açarak daha kapsamlı projeleri hayata geçirmeyi planladığını söyledi
YEREL HABERLER Oğlunun ev ödevi, babanın ahşap yeteneğini ortaya ...
Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol okuluna akın etti
YEREL HABERLER Adana Demirspor Süper Lig'e çıkınca çocuklar futbol ...
Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü
YEREL HABERLER Cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı ...
Silahlı yaralama olayına karışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Silahlı yaralama olayına karışan şüpheli kovalamaca ...
Adana’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Adana’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da orman yangını
YEREL HABERLER Adana'da orman yangını
Feke'de üreticilere yem desteği
YEREL HABERLER Feke'de üreticilere yem desteği
Kozan’da TYP kapsamında 200 işçi alındı
YEREL HABERLER Kozan’da TYP kapsamında 200 işçi alındı
Adana’da camilere seyyar aşı stantları kuruldu İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar: "Amacımız Adana’nın tamamını aşılamak"
YEREL HABERLER Adana’da camilere seyyar aşı stantları kuruldu İl Sağlık Müdürü Dr. ...
Adana'da öğrenci yurtlarının kapasitesi 11 bin 182'ye çıkarıldı Vali Süleyman Elban: "Eğitim altyapımızla akademik yıla hazırız"
YEREL HABERLER Adana'da öğrenci yurtlarının kapasitesi 11 bin 182'ye ...
Pozantı Kent Meydanı ve Belemedik Köprüsü’nün açılışı yapıldı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çok uzun süredir bekleyen sorunları çözdüklerini ve her geçen gün daha fazla hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi
YEREL HABERLER Pozantı Kent Meydanı ve Belemedik Köprüsü’nün açılışı ...
Dalında renkli pamuk
YEREL HABERLER Dalında renkli pamuk
Prof. Dr. Taşova: "Aşı 12 yaş altına da inebilir" Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova: “Kantin önünde çocukların kalabalık halde durması engellenmeli” “Toplumda aktif grubun aşılanma gerekliliği ortada” “Korona virüsün etkili bir tedavisi halen yok, yaptıklarımız destek tedavi”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Taşova: "Aşı 12 yaş altına da ...
Altın kolye kapkaççısı yakalandı
YEREL HABERLER Altın kolye kapkaççısı yakalandı
Seyhan Sanat Günleri, “Yamaçlarında Yüzdüğüm Seyhan” fotoğraf sergisi ile start aldı
YEREL HABERLER Seyhan Sanat Günleri, “Yamaçlarında Yüzdüğüm Seyhan” ...
Babasını beklerken ölümünü izledi Adana’da işten eve dönerken toplu taşıma aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden dolmuş sürücüsünün ölüm anını balkonda bekleyen oğlunun anbean gördüğü ortaya çıktı Sürücünün, hayatını kaybeden adama yaya yolunda çarptığı ve kendi şeridinde olmadığı için kusurlu bulunduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Babasını beklerken ölümünü izledi Adana’da işten eve ...
Yaralı bulunan puhu hayvanat bahçesine gönderildi
YEREL HABERLER Yaralı bulunan puhu hayvanat bahçesine gönderildi
Göl ve göletlere yavru balık takviyesi Adana’dan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin: "Kapasitemizin üzerine çıkarak 5 milyon yavru balık üretimi yaptık"
YEREL HABERLER Göl ve göletlere yavru balık takviyesi ...
Bisikletle takip ettiği kadının kolyesini kapıp kaçtı Adana’da bir kişinin kadını bisikletle takip edip kolyesini boynundan alıp kaçması anbean görüntülendi Yakalanan kapkaççı tutuklandı
YEREL HABERLER Bisikletle takip ettiği kadının kolyesini kapıp ...
Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, 1.66 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı, 1.66 promil ...
Bekçilerin üzerine sürerek uygulamadan kaçan sürücü kaza yapıp yakalandı Yakalanan sürücü yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı
YEREL HABERLER Bekçilerin üzerine sürerek uygulamadan kaçan sürücü ...
Adana Demirspor’da Fatih Karagümrük mesaisi başladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor’da Fatih Karagümrük mesaisi başladı
Çimento fiyatları 6 ayda yüzde 175 arttı Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu: “Sektördeki sıkıntılar karşılıklı diyaloglarla çözülmeli” “Maliyetler düşerse ev fiyatları da düşecektir”
YEREL HABERLER Çimento fiyatları 6 ayda yüzde 175 arttı Adana Kamu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.