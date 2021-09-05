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Kardeş katili tutuklandı Evde yapılan incelemede çok sayıda alkol şişesi ve kopmuş bir parmak bulundu

İHA

Kardeş katili tutuklandı Evde yapılan incelemede çok sayıda alkol şişesi ve kopmuş bir parmak bulundu

Adana’da babasını darp edip kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 3 Eylül gecesi Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Pompalı tüfek sesi duyan mahalle sakinleri dışarı çıktığında, bir kişinin kaçtığını, Cihan Öner’in de bir evin girişinde kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Cihan Öner’in hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralanan Cihan Öner’in babası Abdul Vahap Öner ise yapılan müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin ifadesine başvurduğu Abdul Vahap Öner, olayı gerçekleştirenin oğlu Kahraman Öner olduğunu söyledi. Bu arada Kahraman Öner’in cezaevinden yeni çıktığı ve babası ve kardeşiyle yaşadığı belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada evde çok sayıda alkol şişesi ve kopmuş bir parmak bulundu.
Cinayetin ardından kaçan Kahraman Öner, kısa süre sonra aynı mahalledeki başka bir sokakta kıyafet değiştirirken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Öner, ilk ifadesinde evin üst katında kardeşi ile alkol aldıklarını ve tartıştıklarını söyledi. Bunun üzerine kardeşinin bıçak alarak geldiğini, kendisinin de evde bulunan tüfeği alarak ateş ettiğini belirtti. Silah sesini duyarak üst kata çıkan baba Abdul Vahap Öner'i ise tüfeğin dipçiği ile başından yaraladığını söyleyen zanlı, cinayeti işlediği tüfeği ise olayın hemen ardından attığını belirtti. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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