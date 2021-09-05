Yüreğir'de çocuklara tiyatro eğitimi

Yüreğir Belediyesince, yaz etkinlikleri kapsamında açılan tiyatro kursuna katılan çocuklar eğitimlerini tamamladı.

Haziran ayında Mevlana Kültürevi’nde 813 yaş arası çocuklara yönelik başlatılan kurslara ilk etapta 25 öğrenci katıldı. Ünlü oyuncu İhsan Ustaoğlu’ndan yaklaşık 3 ay boyunca ses, vücut ve oyunculuk eğitimi alan çocuklar kursu tamamlayarak mezun oldu.

Mezuniyet haftasında kendi yazdıkları ve yönettikleri ‘Bir De Bizden İzleyin’ adlı oyunla ailelerinin karşısına çıkan çocuklar ilk sahne deneyimlerini yaşadı. 3 kısa oyun ve performans gösterileri ile yeteneklerini sergileyen çocukları aileleri de ilgiyle ve gururla izledi



"Sahnede izlemek keyifliydi"

İstanbul’dan sonra Adana’ya yerleşen Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Yüreğir Belediyesi Mevlana Kültürevi Tiyatro Eğitmeni İhsan Ustaoğlu, tiyatro hayali kuran çocuklara ve gençlere her zaman destek olduklarını söyledi. Eğitim sürecini anlatan Ustaoğlu, “Tiyatro sanatı zor ve büyük disiplin isteyen çalışmaların bir bileşkesidir. Rol yapmak, oynamayı öğrenmek, vücudunu bir enstrüman gibi kullanmak uzun bir çalışma ve disiplin gerektirir. Çocuklarımızla birlikte yaz boyunca çalıştık. Bu onlar için oyunculuk yolunda güzel bir başlangıç olacak. Şimdi mezuniyet sevinci yaşıyorlar. Onları eğitim sürecinin ardından sahnede izlemek oldukça keyifliydi. Hepsini kutluyorum" dedi.



"Sanata yatırım insana yatırım"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise kültüre ve sanata yapılan yatırımın insana, kente ve geleceğe yapıldığını ifade ederek, Yüreğirli çocuk ve gençleri tiyatro kurslarına katılmaya davet etti. Tiyatronun hem geçmişe ışık tuttuğunu, hem de geleceği aydınlattığını söyleyen Kocaispir, “Tiyatro, bizi bize anlatan ve hayatımıza ayna tutan en önemli sanat dallarından biridir. Okul gibidir, muhakkak her sahnesinde bir ders verir. Geçmişe ışık tutar, geleceği aydınlatır. Tiyatroya, oyunculuğa ilgi duyan çocuklarımız erken yaşta sahne ile tanışsın istiyoruz. Bu kapsamda yaz boyunca kültürevlerimizde kurslarımız devam etti. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte kurs gün ve saatlerinde düzenleme yapacağız. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi derslerinden arta kalan vakitlerinde kurslarımıza bekliyoruz. Mezun olan yavrularımızı kutluyor, hedeflerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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