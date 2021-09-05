Okul çevresinde toplananlara idari para cezası uygulanacak

Kozan Kaymakamlığı, 20212022 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulların çevresinde alınacak tedbirlerle ilgili, okulla ilişiği olamayıp okul çevresinde toplanan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılması ve buna uymayanlara idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada "Kozan ilçe sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması, özellikle okul çevrelerinde, özel veya resmi öğrenci yurtları çevresinde şiddetin önlenmesi, bu kararla özellikle giriş ve çıkış saatlerinde belirtilen yerlerin çevresinde olması muhtemel kavga, taciz vb. olayların önüne geçilmesi, okulların çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak okul ile ilişiği olmayan, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini tehdit eden, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesine engel olan işsiz, güçsüz, boşta gezen kişilerin okul çevrelerinde mekan tutmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilerimize gelebilecek her türlü tehdit ve tehlikenin engellenmesi, uyuşturucu satıcılarının asıl hedefinin gençlerimiz olduğu hususu dikkate alınarak okul çevrelerinde uyuşturucu ile mücadele yapılması, yasa dışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençlerimizi kandırmalarının engellenmesi amaçlanmaktadır" denildi.

Bu kararın Kozan ilçe sınırları içerisinde bulunan ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki okulların, özel veya resmi öğrenci yurtlarının önlerini ve belirtilen yerlerin çevresinin 100 metre uzağını kapsadığı kaydedildi.

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