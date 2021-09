Vali Elban: "Her zamankinden daha çok dikkat etmek zorundayız"

Adana Valisi Süleyman Elban, "Eğitime dair hedeflerimizi gerçekleştirmek, çocuklarımızı ihtiyaç duydukları eğitimle donatmak istiyorsak şimdi her zamankinden daha çok dikkat etmek zorundayız" dedi.

Vali Elban, İlköğretim Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajından, çocukların yeni bir eğitimöğretim yılına başlamasının mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Her alanda büyük rekabetlerin yaşandığı günümüz dünyasında eğitime yatırım yapan, bilimsel gelişmeyi sürekli kılan, nitelikli insan gücüne sahip ülkelerin; yenilikleri ve teknolojik değişimleri uzaktan izleyen değil yönlendiren bir konuma yükselecekleri muhakkaktır. Bunun içindir ki güzel ülkemizin istikbalini emanet edeceğimiz çocuklarımızı çağın gereklerine uygun bir şekilde yetiştirmek ve bilginin her an yenilendiği, teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği çağımızda ülkemizin kalkınmasına omuz verebilmek öncelikli hedeflerimizdir."

Vali Elban mesajında daha sonra şunlara yer verdi:

"Bizler bu hedefler doğrultusunda eğitimde kalitenin yükseltilmesi için eğitim sistemimizi; globalleşen dünya koşulları ve toplumun beklentileri doğrultusunda değişime ve gelişime açık hale getirmek için çalışıyoruz. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde bizleri bir adım daha öne taşıyacak eğitim yatırımlarıyla geleceğimize güç katıyoruz. Okul öncesinden itibaren her kademedeki okullarımızın gerek fiziki şartlarını gerekse eğitim kalitesini daha da yükseltmek için çaba harcarken yaptığımız bu çalışmalar, çocuklarımızın büyük başarılara imza atmasına vesile olacaktır. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye birincilerinin Adana’mızdan çıkması ve çocuklarımızın bu başarılarının ilimizi YKS başarı sıralamasında ülkemiz genelinde birinciliğe yükseltmesi bunun en güzel örneği. Bilindiği üzere pandemi nedeniyle geçen bir buçuk yıl içinde çeşitli kısıtlamalar ve günlük hayatımızda alışkanlıklarımızın değişmesi durumları ile karşı karşıya kaldık. Eğitime dair hedeflerimizi gerçekleştirmek, çocuklarımızı ihtiyaç duydukları eğitimle donatmak istiyorsak şimdi her zamankinden daha çok dikkat etmek zorundayız. Bu amaçla okullarımızda her türlü tedbiri düşünerek önlemlerimizi aldık lakin hepimize bu hususta çok önemli sorumluluklar düşüyor. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için aşı başta olmak üzere her türlü salgın tedbirlerine riayet edilmesini hemşehrilerimizden özellikle istirham ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 20212022 eğitimöğretim yılının, öğrencilerimize ve tüm eğitim camiamıza başarılar getirmesini diliyorum."

