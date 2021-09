Sezer: "2021 - 2022 Eğitim-Öğretim Sezonu hayırlı olsun"

MemurSen ve EğitimBirSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, yeni eğitim öğretim sezonunun hayırlı olmasını dileyerek eğitim çalışanlarının sorunlarının zamanında çözülmesi çağrısında bulundu.

20212022 Eğitimöğretim sezonu tüm kademelerde bugünden itibaren başlıyor. Pandemi koşulları altında gerçekleştirilecek yüz yüze eğitimlerde ilgili kurumlar gerekli tedbirleri alarak sorunsuz bir sezon geçirmek için hazırlıklarını tamamladı.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer yeni dönemin salgın nedeniyle geleceğe yönelik bazı hedeflerin ötelendiği, mevcut sorunlara yenilerinin eklendiği bir zamanda başladığını vurgulayarak, "Eğitimin niteliği ve verimliliği için eğitim çalışanlarının sorunlarının çözülmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Geçmiş kayıplarımızın telafi edilebilmesi, geleceğe güvenle bakılabilmesi için okulların açık tutulması önemli bir karardır" dedi.

Okulların açılmasının salgınla mücadele sürecinde başarılı olunmasına, salgınla mücadelenin ise aşılama, mesafe kuralları, sosyal izolasyon, maske vb. tedbirlerin toplum ve fertler nezdinde yerine getirilmesine bağlı olduğunu da sözlerine ekleyen Sezer, "Ancak salgınla mücadele sürecindeki diğer bütün faktörlerin göz ardı edilerek okulların açılmasının, eğitim çalışanlarının aşılanmasına veya PCR testi zorunluluğuna indirgenmesinin kabulü mümkün değildir" dedi.

Eğitimcilerin acil çözüm bekleyen sorunlarını EğitimBirSen’in bir rapor halinde hazırlayıp başta Bakanlık olmak üzere konunun tüm paydaşlarına aktarıldığını söyleyen Sezer sorunları şöyle sıraladı:

"Eğitim çalışanlarının yeni döneme güçlü motivasyonla, moralli başlaması sağlanmalı ve teşvik dışı uygulamalardan kaçınılmalıdır. Resmi veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayacak bir meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. Bütün sözleşmeli öğretmenler bir an önce kadroya geçirilmelidir. Öğretmenin emeğini ucuzlatarak personel masraflarından kısıntı yapmaya çalışan ve mesleğin itibarını düşüren ücretli öğretmenlik uygulamasından vazgeçilmelidir. Atama ve yer değişikliği konusunda, öğretmenlerin, hizmetlilerin, memurların ve şube müdürlerinin il içi, iller arası ve mazerete dayalı yer değişikliği taleplerinin yerine getirilme talepleri karşılanmalıdır."

Okulların ihtiyaçlarının rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için adına 'Belediye Modeli' dedikleri modelin bir an önce hayata geçirilmesini isteyen Başkan Sezer, "Nasıl ki belediyelerimiz il özel idarelerinden nüfusa göre pay alıyorlarsa okullarımız da öğrenci sayısına göre bütçeden pay almalıdır" ifadelerini kullandı.

Mehmet Sezer açıklamasını şöyle tamamladı:

"EğitimBirSen olarak, yeni eğitimöğretim yılının tüm eğitim çalışanlarına, öğrencilerimize, velilerimize ve milletimize hayırlı olmasını; eğitimin bir an önce sorunlardan arındırılmasını diliyor, umut dolu gelişmelere ve vaatleri yerine getirecek somut adımların atılmasına vesile olmasını temenni ediyor, Bakanlıktan beklentileri karşılayacak adımlar atmasını, kalıcı eğitim politikaları geliştirmesini ve uygulamasını istiyoruz."

