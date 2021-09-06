Polis, okul çevresindeki iş yerlerini narkotik köpeklerle aradı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis ekipleri, yüz yüze eğitimin başladığı okul çevrelerinde narkotik ve trafik denetimi yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şube ekipleri, yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün okul çevrelerinde denetim yaptı. Ekipler, okulların yakınındaki iş yerlerinde denetim yaptı, trafik polisleri de servis sürücülerinin evrakını inceledi. Denetimlerde narkotik dedektör köpeğiyle de bazı araçlar durdurularak arandı. Polis öğrencilere, sürücülere ve esnafa koronavirüs tedbirlerini içeren bilgilendirici broşürler dağıttı.
DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-09-06 10:53:33
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