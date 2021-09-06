Bakan Yardımcısı Bilgili: Yüz yüze eğitimin devam etmemesi için hiçbir gerekçemiz yok



Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Türkiye'de yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik bir toplumsal mutabakat oluştuğunu kaydederek, "Yüz yüze eğitimin devamı konusunda hem bakanlıkta hem de şehirlerimizde büyük bir takip sistemi kuruldu. Konuları yakından izliyoruz. Yüz yüze eğitimin devam etmemesi için hiçbir gerekçemiz yok" dedi.

Pandemi nedeniyle 1,5 yıl ara verilen yüz yüze eğitime bugün tüm kademelerde başlandı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk günü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili öğrencilerle buluşmak ve alınan tedbirleri yerinde görmek için Adana'ya geldi. Vali Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve beraberindeki heyet ile birlikte Kenan Çetinel Çukurova İlkokulu'na gelen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Bilgili, burada öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.

TOPLUMSAL MUTABAKAT OLUŞTU

Sınıfları gezerek alınan tedbirleri inceleyen Bilgili, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kararlılığı ile Türkiye'de yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik bir toplumsal mutabakat olduğunu belirtti. Bilgili, "Bu işin devamlılığı yönünde bize de büyük sorumluluk düşüyor. Hep birlikte eğitimin bütün paydaşları ile bir seferberlik ilan etmemiz gerekiyor. Herkes söylenilen tedbirleri alacak, bu konuda hep birlikte duyarlı olacağız" diye konuştu.

AŞI OLMA ORANI YÜKSEK

Eğitimin yüz yüze devamlılığı için tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Prof. Dr. Bilgili, "Gerek hijyen konusunda gerek bir pozitif vaka olduğunda öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz hangi adımları atacağına yönelik bilgilendirildi. Buna yerel tedbirleri de ilave edecek olursak yüz yüze eğitimin devam etmemesi için hiçbir gerekçemiz yok. Aşı olma konusunda da son derece yüksek bir orana ulaşılmış. Bu da bize Adana'da yüz yüze eğitimin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi için büyük bir cesaret veriyor" ifadelerini kullandı.

TAKİP SİSTEMİ KURULDU

Bu sürece özel bakanlık tarafından takip sistemi kurulduğunu kaydeden Prof. Dr. Bilgili, şöyle konuştu:

"Yüz yüze eğitimin devamı konusunda hem bakanlıkta yani merkezde hem de şehirlerimizde büyük bir takip sistemi kuruldu. Konuları yakından izliyoruz. Anında gereken tedbirleri alıyoruz. Bütün derdimiz yüz yüze eğitimin devam etmesidir. Velilerimiz de bu konuda son derece duyarlı. Gelirken kendi mezun olduğum ilkokula da uğradım. Öğrencilerde okullarına kavuştukları için büyük bir heyecan olduğunu gördüm. Eğitimin paydaşları olarak bu durumun sürdürülebilirliği için elimizden geleni yapmamız gerekiyor."

'10 GÜNE AŞISIZ ÖĞRETMEN KALMAYACAKTIR'

Vali Süleyman Elban da tüm okullarda hijyen ve sağlık açısından tedbirlerin alındığını dile getirerek, "Öğretmen sayısı açısından da okullarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Son atamada gelenler ile birlikte öğretmen açığımız bulunmamaktadır. Öğretmenlerimizin aşılama oranı beklediğimiz oranı yakalamaya çok yaklaştı. İlimizde 1 hafta 10 gün içerisinde aşısını yaptırmamış öğretmenimiz kalmayacaktır. Biz de okullarımızı, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin durumunu vakalar açısından sıkı sıkıya takip edeceğiz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2021-09-06 12:07:08



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