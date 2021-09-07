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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisin çanta hediye ettiği Belinay'ın mutluluğu

DHA

Polisin çanta hediye ettiği Belinay'ın mutluluğu


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA polisi, yüz yüze eğitimin başladığı köy okulundaki 70 öğrenciye kalem, silgi, defter ve çanta hediye etti. Polislerin hediyesi olan çantaya sarılan ilkokul öğrencisi Belinay Koyunsever (6), çok mutlu olduğunu söyledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi Akarca İlkokulu´ndaki öğrencilere okul malzemeleri verdi. Polisin verdiği çantalardaki kalem, silgi, cetvel, defter gibi kırtasiye malzemeleri gören öğrenciler sevindi. Çantayı alıp sarılan Belinay Koyunsever, "Polis ablalarım bana çanta getirdi, çok mutlu oldum" dedi. Esma Tekin ise polislerin kalemlik ve çanta hediyelerine çok sevindiğini söyledi. Polis, genel güvenlikle sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konularında da öğrencileri bilgilendirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-09-07 11:35:28

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