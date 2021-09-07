Altınoran sanat sezonunu açıyor

Altınoran Sanat ve Düşünce Derneği Başkanı S. Haluk Uygur, fotoğraf sanatçısı Timurtaş Onan'ın katılımıyla bu yılki sezonu açacaklarını söyledi.

Uygur, 8 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 18.00'de yüz yüze bir kokteyl ile yapılacak açılışta Adanalıları ve sanatseverlerle birlikte olmanın kendilerine onur vereceğini belirterek, “Sizlerden tek ricamız ise; aşılarınızı tamamlamanız veya yaptırdığınız PCR testi ile taşıyıcı olmadığınıza güvenmenizdir. Bu sezonki faaliyetlerimiz, yüz yüze sunulan çeşitli sergilerle birlikte; farklı konseptleri sunan online sergiler; sanat tarihi, sanat felsefesi, mitolojinin sanata etkisi, göstergebilim, fotoğraf ve sanatın diğer alanlarını kapsayan online ve/veya yüz yüze seminerlerden oluşacaktır. Ayrıca pandemiden korunma şartlarını dikkate alarak alışılmışın dışındaki yerlere düzenlediğimiz sanat, kültür ve gasronomik zenginliklerle bezenmiş gezilerimiz de devam edecek. Ekim ayından itibaren ise şartları değerlendirerek Sinematek etkinliklerimize de başlamayı umuyoruz” dedi.

Altınoran Sanat ve Düşünce Derneği Başkanı S. Haluk Uygur, uzun süredir sanattan uzak kalındığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Daha da önemlisi birbirimizden de uzak kaldık. Artık aşılarımızı da olduğumuza göre, bir araya gelmeyi çok arzuluyoruz. Sezonumuzu Türkiye fotoğrafının önemli ismi Timurtaş Onan'ı misafir ederek açma şansını da yakaladık. Genç sanatçı Seren de kokteylimizde gitarıyla bize eşlik edecek. Sanatla ve tüm dostlarımızla hasretimizi gidermek üzere buluşalım.”

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