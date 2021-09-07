Çocuklar yıl boyu kesintisiz spor yapacak Yaz Spor Okulları’nda 16 branşta binlerce çocuk ve genci spor kurslarında misafir eden Yüreğir Belediyesi sezon boyu devam edecek kesintisiz spor kurslarını başlatıyor

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için açtığı spor kursları 12 ay boyunca devam edecek.

Jimnastik, yüzme, badminton, tenis, futbol, taekwondo, karate, masa tenisi, basketbol, voleybol, bisiklet, bocce, güreş, satranç, muaythai ve okçuluktan oluşan 16 branştaki kurslarda alanında uzman eğitmenler görev yapacak.

Ücretsiz spor okullarından 615 yaş arası çocuklar faydalanacak.

12 ay boyunca kesintisiz şekilde sürecek olan projede; Eylül Haziran ayları arasında ‘Ücretsiz Spor Okulları’, Haziran Eylül ayları arasında ise ‘Yaz Spor Okulları’ adıyla hizmet verecek. Sportif faaliyetlerin eğitimleri branşlarına göre Yüreğir Belediyesi’nin spor tesislerinin yanı sıra, ilçe genelinde 41 merkezde gerçekleşecek.

Yüreğir Belediyesi’nin çocukların, derslerinde arta kalan zamanlarını verimli geçirmeleri amacıyla 16 farklı spor branşında açacağı kurslarda 615 yaş arası miniklere formalar ücretsiz dağıtılacak. Spor okullarının eğitim saat ve günleri çocukların okul saatlerine göre planlanacak.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaz spor okullarından yaklaşık 5 bin çocuk ve gencin faydalandığını belirterek “Yüreğir geneli 41 merkezde açtığımız yaz okullarımızı tamamladık. Kurslarımızı yıl boyu kesintisiz olacak şekilde devam ettirme kararı aldık. Yüreğirli çocuklar yıl boyu kesintisiz spor yapacak. Yüreğir Belediyesi olarak ülke çapında başarılara imza atacak, dünya arenasındaki spor müsabakalarında boy göstererek, ülkemizi gururlandıracak sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tüm gençlerimizi, çocuklarımızı kurslarımıza bekliyorum” dedi.

Yıl boyu devam edecek spor okulları ve kayıtlarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi 0322 502 92 17, Beyaz Masa 0322 321 61 61 veya 444 80 44 çağrı merkezini arayabilecek.

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