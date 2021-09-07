Bu araçlar 'acı' taşıyor Salçalık biber çuvallarının otomobillerle taşınması renkli görüntüler oluşturuyor

Adana’nın Kozan ilçesinde her yıl Ağustos ayında başlayan salça sezonunda salçalık biber çuvallarının otomobillerle taşınması renkli görüntüler oluşturdu.

10 biber satıcısının bir araya geldiği ve tırlarla kamyonlarla tonlarca biber sattığı pazarda, otomobillerin üzerine, bagajına ve koltuklarına yüklenen biber çuvalları görenleri şaşırtıyor.

İshak Koçyiğit, salçalık biberin kilosunun 1.8 TL ile 2.2 TL arasında değiştiğini belirterek, "Burada biberler bu araçlar ile taşınır. Kimi kendi aracı ile alıyor kimi kendimiz araçlarımız ile taşıyoruz. Renkli görüntüler çıkıyor. Bu biberin acısını başka araba çekmez” dedi.

Biber satıcısı Ali Ocak ise vatandaşların satın aldıkları biberleri kendi otomobillerine yükleyip evlerine götürdüğünü belirterek, "Her yıl bu manzaralar oluyor, güldüğümüz anlar oluyor. Bu yıl ilgi az olmasına rağmen kendi salçasını kendi yapmak isteyen vatandaşlar Adana, Manisa ve çevreden gelen salçalık biberleri çuval çuval alıyorlar" diye konuştu.

Salçalık biber ve domates satan Ferhat Turgut ise "Adana sıcağı sürüyor ve satışlar da yoğun. Geçen sene günlük 250 tona yakın satılırken bu yıl 100 ton civarında satış oluyor. Bu arabalar acı çekiyor diyoruz ve ilginç görüntüler oluyor. Eşine dostuna da alıyorlar. Tek arabada taşıyorlar. Kendi aramızda çok yüklenince gülüyoruz" dedi.

1 tır Manisa biberini saatler içinde satan Cengiz Diz de geçen yıla nazaran talebin az, fiyatın da düşük olduğunu söyledi.

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