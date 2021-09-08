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AOSB’nin projeleri bakanlıkta tanıtılacak AOSB Yönetimi, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile bir araya geldi Büyükdede: "AOSB’nin üniversite sanayi iş birliği takdir ediyorum"

İHA

AOSB’nin projeleri bakanlıkta tanıtılacak AOSB Yönetimi, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile bir araya geldi Büyükdede: "AOSB’nin üniversite sanayi iş birliği takdir ediyorum"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin (AOSB), üniversitesanayi iş birliği kapsamındaki çalışmalarını takdir ettiğini söyledi. AOSB yönetimi ile çevrimiçi toplantıda bir araya gelen Büyükdede, AOSB’nin VAP, TEVMOT ve ArGe projelerini içeren yenilikçi çalışmalarının bakanlıkta anlatılması için toplantı organize edileceğinin de bilgisini verdi.
AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Proje Destek Ofisi Koordinatörü ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ve Proje Uzmanı Özkan Özbek, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve Bakanlık Stratejik Plan ve Program Daire Başkanı Orhan Kılınç ile çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.

Firmalara tam destek
AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye, AOSB’nin firmalarına yapmış olduğu hizmetler ve projelere ilişkin detaylı bilgi verdi.
Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ise toplantıda AOSBATÜ üniversitesanayi iş birliğinden bahsederek, AOSB Proje Destek Ofisi’nin yapısını ve yapılan çalışmaları anlattı. Demirdelen, Proje Destek Ofisi tarafından sanayicilerin büyümeleri ve gelişimine yönelik VAP, TEVMOT ve ArGe projeleri konularında sürekli destek verildiğini belirterek, “Firmaların isteği üzerine checkup hizmetleri ve AB Projeleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bunların yanı sıra TUBİTAK, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvikleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılıp, bu teşviklerden en etkili şekilde faydalanmaları amaçlanmaktadır” dedi.

Kuluçka Merkezi çalışmaları
Teknoloji Transfer Ofisi ile de akademisyenlerin üniversitede kazandıkları bilgi, donanım ve becerileri sanayicilere kazandırma konusunda çalışmalar yapıldığını belirten Doç. Dr. Demirdelen, AOSB ATÜ ve TTO iş birliği kapsamında gerçekleştirilen Sanayi Odaklı Proje yarışması hakkında da bilgi verdi. Demirdelen, girişimcilere ve akademisyenlere projelerini geliştirip, inovatif çalışmalar üretebilecekleri Kuluçka Merkezi’nin kurulum hazırlıklarının da devam ettiğini söyleyerek Temmuz ayında düzenlenen Yeşil Mutabakat Çalıştayına yönelik ayrıntıları paylaştı. İyi uygulama örneklerini göstermek ve aynı zamanda bilinçlenerek aksiyon planları oluşturabilmek adına Yeşil Mutabakat’ın ilk adımları niteliğinde olan 2 günlük çalıştayın son derece verimli geçtiğini anlatan Demirdelen, bu çalıştay ile birlikte farklı üniversitelerle paydaşlık kurularak, AOSB firmaları ile birlikte başlatılan pilot çalışmanın projelendirildiği bilgisini verdi.
Yapılan sunum ve bilgilendirmelerin ardından Hasan Büyükdede projelerin bakanlıkta anlatılması için toplantı organize edileceğinin bilgisini vermesiyle toplantı sona erdi.

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