Sebze kasaları arasında 101 kilo esrar ele geçirildi

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Adana’da sebze kasaları arasında 101 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otoyolda uygulama başlattı. Yapılan uygulamada polis bir kamyonetten şüphelenip durdurdu. Polis kamyonette hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama başlattı. Köpek kamyonette bulunan sebze kasalarına tepki verdi. Polis tepki üzerine sebze kasaları arasına baktığında 10 pakette 101 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Polis olayla ilgili iki zanlıyı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1’i tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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