Tarım işçilerine destek Adana Büyükşehir Belediyesi tarım işçilerine kıyafet, süt, hijyen ve mutfak malzemesi dağıttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri 5 ayrı kırsal mahalledeki çadırlarda yaşamını sürdüren mevsimlik tarım işçilerine destek verdi.

Çoğunluğu mevsimsel tarım işçilerinden oluşan vatandaşlara Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri çeşitli yardımlarda bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri, Çimeli, Yüzbaşı, Sirkenli, Çağırkanlı ve Kadıköy kırsal mahallelerindeki mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırları ziyaret ederek eksiklerini tespit etti. Ekipler belirledikleri eksiklerin ardından bölgede yaşayan yetişkin ve çocuklara bazı ihtiyaçlarını karşılayacak destekte bulundu.

Ekipler bölgelerde kıyafet, süt, hijyen ve mutfak malzemesi dağıtımını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.