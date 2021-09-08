Bakan Yardımcısı Bilgili mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Adana'nın Kozan ilçesinde mezun olduğu ilkokulda öğrencilerle buluştu.

Gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında mezun olduğu Şabanata İlkokulunu ziyaret eden Ahmet Emre Bilgili, burada hem öğrencilerle sohbet etti hem de öğretmenlerle eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Kendisinin Şabanata İlkokulu'ndan mezun olduğunu ifade eden Bilgili, Şabanata İlkokulunun kendisi için özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Öğrenciler ve öğretmenler bakan yardımcısının kendi mezun olduğu okulu ziyaret etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Şabanata İlkokulu'nun eski binası geçtiğimiz yıllarda yıkılarak yeni yerine yeni ve modern bir bina yapılmış, binanın yapımında da Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili destek vermişti.

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