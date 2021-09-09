Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

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Adana merkezli 10 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesiyle FETÖ/PDY silahlı terör örgütü işbirlikçilerinin tespit edilmesi ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla Adana merkezli Adıyaman, Ankara, Mersin, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Van, Trabzon illerinde operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci evlerinde 'ev ablalığı' yapan ve evlerinde kaldıkları tespit edilen toplam 10 şahıs, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan gözaltına alındı.

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