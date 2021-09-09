Adana'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Mustafa A. (47) ve Hasan Ş. (49) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, meslekten ihraç Sosyal Güvenlik Kurumu müdür yardımcısı Mustafa A. ile cep telefonunda örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' tespit edilen polis memuru Hasan Ş.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, yapılan baskınla Mustafa A. ile Hasan Ş.´yi yakaladı. Mustafa A. ile Hasan Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-09-09 09:56:37



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