Adana polisinden okul çevrelerinde narkotik köpekle denetim 



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA´da polis ekipleri, yüz yüze eğitimin başladığı okulların çevrelerinde narkotik ve trafik denetimi yaptı. Aramalarda narkotik dedektör köpek `Şans´ da kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şube ekipleri, okul çevrelerinde uygulama yaptı. Polis, uygulama bölgelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheliler ile park ve bahçeler, tütün mamulü satışı yapılan yerler, kahvehane ve internet kafelerde, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamada narkotik dedektör köpek `Şans´ ile aramalar yapıldı. Polis, öğrencilere, sürücülere ve esnafa koronavirüs tedbirlerini içeren bilgilendirici broşürler de dağıttı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-09-09 10:26:37



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