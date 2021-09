Üç ödüllü "Seyhan" Adana'da Akay: "Bu başarı bir başlangıç"

Teknofest Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında “Seyhan” adlı araçla üç ödül kazanarak büyük bir başarıya imza atan Seyhan Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü Yeşilyurt Bilgi Evi Elektromobil Takımı, Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı ziyaret etti. Başkan Akay, elde edilen başarının bir başlangıç olduğunu söyledi.

TÜBİTAK tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen Teknofest Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarını ‘Seyhan’ adlı araçla birincilikle tamamlayıp, “Tanıtım ve Yaygınlaştırma” ile “İlk Yerlilik” ödülünü de kazanan Elektromobil Takımı, Adana’ya döndükten sonra Başkan Akay’ı makamında ziyaret edip, verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Gençlerin fırsat verilirse her şeyi başarabileceğini yineleyen Başkan Akay, “Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Elde edilen başarının bir başlangıç olduğunun altını çizen Başkan Akay, şunları söyledi:

“Önemli olan bir şeyleri yapma çabası, üretme. Biz 80’li yıllardan sonra üretimi unuttuk, tüketim toplumu olduk. Dünyada Türkiye’den konum itibarıyla özel bir yer yok. Jeostratejik olarak dünyanın en önemli memleketi burası. Genlerimizde bizim sanayi var, tarım var. Biz 1930 yılında uçak yaptık, lokomotifimizi kendimiz yaptık. Biz 1960’ta motorlu aracımızı kendimiz yaptık, her şeyi kendimiz yaptık ama sonradan bir furya başladı her şeyi dışarıdan alır olduk. İşte sizler şimdi bunu tersine çevirme noktasındasınız. Atatürk’ün bir lafı vardır, ‘Durmayalım düşeriz’. Şimdi tam da o zaman. Yaptığınız işi seviyorsanız yine Atatürk’ün lafı ‘Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar’.”

Başkan Akay, makam ziyaretinin ardından belediye hizmet binası önündeki elektrikli aracı inceleyip, Elektromobil Takımıyla anı fotoğrafı çektirdi.

