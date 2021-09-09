Yaralı halde hastaneye götürülen Emircan öldü, babası gözaltına alındı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA´da babası Fırat Y. (45) tarafından pompalı tüfekle vurulmuş halde hastaneye götürülen Emircan Y. (20) yaşamını yitirdi. Olayın ardından Fırat Y. gözaltına alındı.
Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi 582 Sokak´taki 2 katlı müstakil evde oturan Fırat Y., bugün sabah saatlerinde oğlu Emircan´ı yaralı olarak kamyonetiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi´ne götürdü. Pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Emrican Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
UYUŞTURUCU TARTIŞMASINDA BABASI ÖLDÜRDÜ İDDİASI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından Fırat Y.'yi gözaltına aldı. Emircan Y.´nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, bu nedenle evde babasıyla aralarında tartışma çıktığı, Emircan Y.´nin satırla babasının üzerine yürüdüğü, babasının da tüfekle ateş ettiği öne sürüldü. Polisin, evin bahçesinde yaptığı aramada tüfek ve satır bulundu.
İfadesine başvurulan aile üyeleri, Emircan Y.´nin kendisini vurduğu öne sürüldü. Görgü tanıkları ise Emircan Y.´yi babasının vurduğunu iddia etti.
Silahı kimin ateşlediği babayla oğlunun elinden alınacak svap örneğiyle belirlenecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2021-09-09 11:19:18
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