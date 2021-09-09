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Geçmeyen kulak tıkanıklığına dikkat Dr. Murat Arslanhan, kulak tıkanıklığının genellikle kendiliğinden geçtiğini ancak bazen bu durumun önemli bir hastalığın habercisi de olabileceğini belirtti

İHA

Geçmeyen kulak tıkanıklığına dikkat Dr. Murat Arslanhan, kulak tıkanıklığının genellikle kendiliğinden geçtiğini ancak bazen bu durumun önemli bir hastalığın habercisi de olabileceğini belirtti

Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, basit bir rahatsızlık gibi görünen kulak tıkanıklığının, nadiren de olsa altta yatan ciddi bir soruna işaret edebileceğini söyledi.
Dr. Murat Arslanhan, kulak tıkanıklığının bireyin yaşam kalitesini düşürdüğünü, tıkalı kulağını bilinçsizce bir şekilde açmaya çalışmanın ise çoğu zaman olumsuz sonuçlara yol açtığını belirterek, “Kulak temizliği konusunda bilinçsizce hareket etmek, tıkalı kulağı açmak yerine daha çok tıkanmasına hatta bu yanlış davranış nedeniyle tıkanan kulağın ciddi sorunlara maruz kalmasına neden olabilir. Bu nedenle ilk olarak kulak kepçesini hareket ettirmek denenebilir. Eğer söz konusu olan dış kulak yoluna su kaçmasına bağlı bir tıkanıklık ise başı her iki yana doğru eğerek kulak kepçesini hareket ettirmek kulak tıkanıklığının düzelmesini sağlayacaktır. Bir diğer yöntem ise yutkunmak ve esnemektir. Çünkü östaki tüpü tıkanıklığı kulak tıkanıklığının en sık sebeplerinden birisidir. Esnemek, sakız çiğnemek ve yutkunmak gibi hareketler östakinin açılıp kapanmasını sağlayarak kulak tıkanıklığını giderebilir. Ayrıca sıcak duş ve buhar solumak, burun ile genizdeki mukusu inceltip akışkanlığını artırarak geniz ve burnun açılmasını sağlayabilir” dedi.

Açılmazsa tedavi planlanması gerekiyor
Kulak tıkanıklığı tedavisine altta yatan nedene bağlı olarak yön verildiğini anlatan Dr. Murat Arslanhan, “Kulak tıkanıklığı eğer kulak kiri ve dış kulaktaki yabancı cisim gibi nedenlerden meydana gelmişse, doktor tarafından bu oluşumun dışarı çıkartılması çözüm sağlayacaktır. Dış veya orta kulak enfeksiyonunda ise öncelikle ilaç tedavisine başvurulur. Üst solunum yolları enfeksiyonu ile sinüzit gibi enfeksiyonlara bağlı tıkanmalarda yakınmaları gideren ve özellikle burnu açmaya yönelik ilaç tedavileri, gerekliyse antibiyotik tedavisi verilir. Seröz otit sorunu (Orta kulakta sıvı toplanması) burun açıcı spreyler veya ilaçlara rağmen düzelmezse kulak zarındaki sıvı boşaltılır. Bazı kronik durumlarda uzun süreli çözüm için kulak zarına tüp de takılabilir. Kulak tıkanıklığının nedeni ani işitme kaybı ise anti viral ilaçlar ve kortizon tedavisine başvurulur. Cerrahi tedavi ise kitle ya da geniz eti nedeniyle gelişen kulak tıkanıklıklarında seçenek olarak gündeme gelebilir” diye konuştu.
Kulak tıkanıklığının genellikle kendiliğinden geçtiğini ifade eden Dr. Murat Arslanhan, ancak bazen bu durumun önemli bir hastalığın habercisi de olabileceğini söyleyerek, “Eğer şikâyet 1 haftadan fazla sürmüşse ve tıkanıklığa kulak ağrısıakıntısı, baş dönmesi, burun kanaması gibi eşlik eden başka bir belirti de varsa altta yatan neden sanılandan ciddi bir sorun olabilir. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde ise en yakın sağlık kuruluşuna baş vurularak bir uzmana görünmek gerekir” diyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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