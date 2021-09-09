Adana'ya 58 milyon liralık eğitim kaynağı Sarıeroğlu: "Çocuklarımızın eğitimlerine sağlıklı koşullarda yüz yüze devamı etmesi birinci önceliğimiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, yeni eğitimöğretim yılı hazırlıkları kapsamında Adana'ya 58 milyon 300 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada, tüm Türkiye’de okulların yeni eğitimöğretim yılına hazırlanması, çocukların güvenli ve sağlıklı şartlarda eğitimlerinin devamının sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, Adana'nın da pandemi şartlarında yüz yüze yapılacak yeni eğitimöğretim yılına hazırlanması kapsamında çok önemli çalışmaların hassasiyetle yapıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Adana'nın yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde, bakımonarım ve temizlik için 15 milyon 900 bin TL, hijyen malzemesi için 8 milyon 600 bin TL, okul donatım malzemeleri (sıramasa vb.) için 3 milyon 800 bin TL olmak üzere ilk etapta toplam 28 milyon 300 bin lira kaynak aktarıldığını belirten Sarıeroğlu, temizlik ve güvenlik personeli görevlendirmelerinin yapıldığını, okullara temizlik sarf malzemesi gönderildiğini kaydetti.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı tarafından okulların doğalgaz dönüşümü için 30 milyon TL kaynak aktarıldığı müjdesinin verildiğini belirten Sarıeroğlu, "Bu rakamla birlikte yeni eğitim öğretim yılı başında şehrimize 58 milyon 300 bin TL kaynak gelmiştir. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e ve şahsında Bakanlığımızın merkez, il, ilçe tüm kademelerde görev yapan çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Pandemi şartlarında çocuklarımızın eğitimlerine sağlıklı koşullarda yüz yüze devamı etmesi birinci önceliğimiz. Bu konuda tüm önlemeler alınmış, hazırlıklar yapılmış durumda. Çocuklarımız, öğrencilerimiz için bu önlemlerin hep birlikte takipçisi olacağız. Velilerimizin ve hemşehrilerimizin maskemesafehijyen kurallarına hassasiyetle uymaları, aşılarını tamamlamaları çalışmalarımıza güç katacaktır. 20212022 eğitimöğretim yılı öğrencilerimize, velilerimize, eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

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