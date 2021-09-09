Kundaklanan ağaçlık alana 3 helikopter birden müdahale etti

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Adana’da kundaklama sonucu çıktığı belirtilen ağaçlık alandaki yangın, 3 helikopter, 5 itfaiye aracı ve 3 arazöz ile anında yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın merkez Çukurova ilçesinde ağaçlık alanda meydana geldi. Hafif ticari araçla ağaçlık alana gelen bir kişi ateş atıp aracıyla kaçtı. Bu durumu gören vatandaşlar olayı itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine helikopter ve Orman Bölge Müdürlüğüne söndürme ekipleri, arazözler gönderildi. 3 helikopter ile havadan anında müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Ağaçlık alanı yaktığı öne sürülen zanlı ise D400 karayolunda yakalandı.

Şahıs emniyete götürülerek sorguya alındı.

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