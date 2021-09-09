Adana'da çalılık yangını; beyaz araç polisi alarma geçirdi

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, çalılık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü. Polis, 1 kişinin yangın çıkarıp, beyaz hafif ticari araçla bölgeden ayrıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi´ndeki çalılık alanda, saat 15.30 sıralarında başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan 3 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve personelin müdahalesiyle alevler, 1 saatte söndürüldü. Çevredekiler, 1 kişinin çalılık alanda yangın çıkardığını ve beyaz hafif ticari araçla bölgeden ayrıldığını öne sürdü. Polis ekipleri ise çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-09-09 16:49:39



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