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Adana'da çalılık yangını; beyaz araç polisi alarma geçirdi

DHA

Adana'da çalılık yangını; beyaz araç polisi alarma geçirdi


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, çalılık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü. Polis, 1 kişinin yangın çıkarıp, beyaz hafif ticari araçla bölgeden ayrıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. 
Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi´ndeki çalılık alanda, saat 15.30 sıralarında başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan 3 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve personelin müdahalesiyle alevler, 1 saatte söndürüldü. Çevredekiler, 1 kişinin çalılık alanda yangın çıkardığını ve beyaz hafif ticari araçla bölgeden ayrıldığını öne sürdü. Polis ekipleri ise çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-09-09 16:49:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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