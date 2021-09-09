Adana Havalimanı'nda klima motoru patladı: 2 işçi yaralandı

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Adana Havalimanı’nda tamire gelen 2 işçi klima motorunun patlaması sonucunda yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Adana Havalimanı kargo bölümüne klima tamirine gelen Mustafa B. (41) ve Numan A. (40) klimanın motorunun patlaması sonucunda yaralandı. Havalimanı yetkilileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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