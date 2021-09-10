Adana'da 7 kilo 464 gram esrar ele geçirildi Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

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Adana’da düzenlenen operasyonda 7 kilo 464 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Polis yaptığı uygulamada bir şehirlerarası otobüsten şüphelenerek durdurdu. Polis otobüste hassas burunlu narkotik köpeğiyle yaptığı aramada köpek bagajda çantaya tepki verdi.

Polis bunun üzerine çantayı açtığında 7 kilo 464 gram esrar ele geçirdi. Polis olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2’si tutuklanırken 1’i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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