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Cep telefonu kapkaççısı vücudundaki dövmelerden yakalandı

DHA

Cep telefonu kapkaççısı vücudundaki dövmelerden yakalandı


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da parkta oturan Gökhan Ö.´nün (15) kucağındaki cep telefonunu alıp kaçan Baran T. (18), boynundaki gül, parmaklarındaki `Ahmet Asaf´ yazılı dövmelerinden tespit edilerek yakalandı.
Olay, 6 Eylül günü saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi´nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte parkta oturan Gökhan Ö.´nün yanına yaklaşan bir kişi, cep telefonunu istedi. Ancak Gökhan Ö. olumsuz yanıt verdi. Bu kişi, Gökhan Ö.´nün kucağındaki cep telefonunu alarak kaçtı. Gökhan Ö., arkadaşıyla birlikte şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu, ancak başarılı olamadı. Gökhan Ö.´nün ihbarı üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı araştırma sonucu şüphelinin, boynunda gül ve parmaklarında `Ahmet Asaf´ dövmesi olan, benzer suçlardan kaydı bulunan Baran T. olduğunu saptadı. Şüpheli, adresine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Baran T.'nin, olayı planlamadığını, cep telefonunu görünce birden alıp kaçtığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin 700 TL karşılığında sattığı belirlenen cep telefonu ise bulunup sahibine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-09-10 10:40:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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