Vincenzo Montella: “Çocuklar çok çalışkan, öğrenmeye açıklar” Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: “Balotelli’nin Adana’ya gelişi İtalya’da çok büyük ses getirdi” “Türkiye hedefleri olan bir futbol ülkesi” “Çocukların da motivasyonlu olduğunu gördüm”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Fatih Karagümrük maçı beni heyecanlandırıyor. Taktiksel anlamda maçın kolay geçmeyeceğini söyleyebilirim. Takımımdan da çok memnunum. Çocuklar çok çalışkan, öğrenmeye açıklar” dedi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da Samet Aybaba’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. Adana’ya gelişinin çok basit şekilde gerçekleştiğini belirten Montella, “As başkanımız Metin Korkmaz, Roma’dan benimle buluştuktan sonra buraya gelip Başkan Murat Sancak ile de tanışmak istedim. Buraya geldikten sonra da başkanın ne kadar motivasyonu yüksek, hedefleri yüksek olan bir insan olduğunu gördüm. Kulübün de bütün imkanlarını, sahalarını, binalarını gördüm. Her şey gerçekten başarılı olabilmek için var. O yüzden açıkçası çok rahat, hızlı bir şekilde gelebildim” diye konuştu.



“Çocuklar çok çalışkan, öğrenmeye açıklar”

Antrenmanda oyuncuları beğendiğini belirten Montalla, “Genel hissiyatıma baktığınızda çok memnunum. Çocuklar çok çalışkan, öğrenmeye açıklar. Aslında birkaç gün tam kadro idman yapamadık. Bazıları milli takımdaydı, bazılarının hafiften sakatlıkları vardı. Tam kadro çıkamadık ama genel olarak baktığımızda hedeflerimize ulaşmak için her şey var elimizde. Çocukların da ne kadar motivasyonlu olduğunu gördüm” dedi.



“Türk futbolu ne kadar ileriye gidebilirlerse gitmeye çalışıyor”

Türk futbolu hakkında da konuşan Vincenzo Montella, “Türk futbolu olarak baktığınızda sürekli büyüyen, ilerlemeye çalışan bir sektör olarak gördüm. Ne kadar ileriye gidebilirlerse gitmeye çalışıyorlar. Hedefleri olan bir futbol ülkesi. Ben futbolcuyken birkaç Türk takımına karşı oynadım. Adana Demirspor’u da Mario Balotelli buraya transfer olduktan sonra takip etmeye başladım. Çünkü Balotelli’nin gelişi İtalya’da çok büyük ses getirdi. Ondan sonra takip ettim” ifadelerini kullandı.



“Belirli varyasyonlarımız var”

Futbolcuların yeteneklerini incelediğini kaydeden Montella, “Ben futbol sistemim hakkında çok bilgi vermeyi sevmiyorum ama elimizdeki futbolcuların kıymeti şöyle ortaya çıkıyor; topa sahipken ya da sahip olmadıklarında ne yapmaları gerektiğini bildikleri anda genel olarak sistem oturtabiliyorsunuz. Bütün futbolcularla çalışma fırsatım olmadı ama bizim belirli varyasyonlarımız var. Futbolcular topla veya topsuz ne yapmaları gerektiğini biliyorlarsa o zaman yetenekleri ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.



“Muazzam bir stadyumumuz var”

Fatih Karagümrük maçı hakkında da konuşan Vincenzo Montella, şunları söyledi:

“Fatih Karagümrük maçı beni heyecanlandırıyor. Çok fazla Seria A’dan gelen ve orada oynayan oyuncular var. Oranın hocası da İtalyan, kendisini tanıyorum. Genç bir hoca ama gerçekten fikirleri, ideolojisi olan bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Taktiksel anlamda maçın kolay geçmeyeceğini söyleyebilirim. Futbol maçında birçok durum var ve o durumlara nasıl reaksiyon verdiğiniz önemli. O yüzden her şeye hazırlıklıyız, ona göre çalışıyoruz. Bizim bir sonraki maçımız Adana’da. O da beni çok heyecanlandırıyor. Stadyumu gördüm ve muazzam bir stadyumumuz var. Taraftarımızın ve şehirdeki insanların bize yakın olduğunu ilk günden bu yana hissediyorum. Taraftarımız ilk maçta da gösterdiği gibi en çok stada giden unvana sahip. Bunun bizim için ekstra motivasyon olması lazım.”



“Yolumuza ilerleyeceğiz”

Başkan Murat Sancak’ın güçlü bir enerjisi olduğunu vurgulayan Montella, “Etrafa enerji saçabilen, yanındakilere enerji verebilen insan yapısına sahip. Ben de kendisinden çok güç ve enerji alacağım. Yolumuza ilerleyeceğiz” dedi.

