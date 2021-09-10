Yer fıstığı fiyatları yüzde 50 düştü Türkiye’nin yer fıstığı üretim üssünde düşük fiyat çiftçiyi üzdü Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "İthal edilen yer fıstığına gümrük vergisi konulmalı"

Türkiye'nin yer fıstığı üretim üssü Adana'da hasat başladı. Kilogramı geçen yıla göre yüzde 50 düşüşle 6 ile 8 lira arasında satılan yer fıstığı için üreticiler destek istedi.

Türkiye genelinde 457 bin dekarda üretilen yer fıstığının 270 bin dekarı Adana’da yetiştiriliyor. Dönüme ortalama 350 ile 500 kilogram verim alınan fıstıkta Adana, ülke ihtiyacının yüzde 60’ını tek başına karşılıyor.

Önce Ağustos ayının sonunda Karataş ilçesinde kuma ekili alanda fıstık hasada başlarken, daha sonra ovaya doğru hasat sürüyor. Ancak kilogramı geçen yıla göre yüzde 50 düşüşle 6 ile 8 lira arasında satılan yer fıstığı için üreticiler destek istedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yer fıstığının kilogram başına maliyetinin 8 lira 45 kuruş olduğunu belirtti. Doğan, “Şuan yer fıstığının kilogram fiyatı 68 lira arasında değişmekte. Bu sene ekim alanında pek bir artış olmamasına rağmen fiyatlar düştü. Türkiye’de 457 bin dekar alanda fıstık ekimi var. Bunun yüzde 60’ı Adana ilimizde yapılmakta. Rekolte bu sene fena değil. Geçen sene yer fıstığı fiyatları 1113 lira arasındaydı. Bu sene girdi fiyatlarının 2 katına çıkmasına rağmen fiyatları yüksek bekliyorduk. Şuanda yer fıstığının fiyatları yerde sürünüyor” diye konuştu.



“Yer fıstığına prim desteği şart”

Yer fıstığının da mısır ve buğday gibi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınmasını beklediklerini belirten Doğan, “Aslında yer fıstığına prim desteği de şart. Prim desteği verilirse hem ekim alanı artacak hem de çiftçimiz buradan para kazanacak. Çiftçimizin bir yıllık emeği de boşa gitmeyecektir. Yer fıstığı bu sene çiftçinin yüzünü güldürmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den yer fıstığına prim desteği vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yer fıstığı yağının çok pahalı olduğunu ancak prim desteği verilmesi, ekim alanlarının artması halinde Türkiye’nin yer fıstığı yağı üretebileceğini aktaran Mehmet Akın Doğan, “Yer fıstığı besin açısından çok yüksek ama nedense yağa gitmemekte. Yağa gittiğinde pahalı oluyor. Aslında prim desteği verilirse yağa da gidilir. Yer fıstığı bizim için olmazsa olmazlardan. Yurt dışından gelen yer fıstığına da gümrük vergisi konulmalı. Eğer prim desteği olursa çiftçinin ekimi artar. Yer fıstığı da o zaman yağa gider” dedi.

Kentte 392 dönüm alanda yer fıstığı eken Emrullah Yılmaz ise fiyatlardan memnun olmadıklarını belirterek, “Fiyatlardan hiç memnun değiliz. 68 lira arasında değişiyor ama maliyeti yüksek. Geçen sene 12 liradan verdim. Bu sene de 1012 lira bekliyordum ama şuanda çok düşük. Fiyatların yükselmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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