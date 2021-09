Yılmaz Güney ölümünün 37. yıldönümünde anıldı

Türk sinemasının uluslararası üne sahip Çirkin Kral’ı Yılmaz Güney ölümünün 37’nci yıldönümünde anıldı.

Çukurova Belediyesi’nce düzenlenen etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin kürsüye birlikte çıkarak birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP’nin kuruluş yıldönümünde Yılmaz Güney anma etkinliği yapmasının anlamlı olduğunu belirtti.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da her şeyin birlik ve bütünlükle mümkün olduğunu söyleyerek, “Bizler bugüne kadar birlik bütünlük içinde sizlere layık olmaya çalıştık, bundan sonra da daha fazla çalışmak hepimizin temel düşüncesi” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise 2014 yılında göreve ilk seçildiğinde, Adana’nın, Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan Yılmaz Güney’in ölüm yıldönümü olduğunu fark ettiklerini belirterek, “Hiç anılmadığını fark ettik. O yıl yaptığımız anma çok ses getirdi. Yılmaz Güney dostları ‘bunu burada bırakmayın her yıl yapın’ dediler. Pandemi dönemi hariç her yıl Yılmaz Güney’i andık” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:

“Bu anma günlerinden birini sizinle paylaşmak istiyorum. Fatoş Güney’in de katıldığı bir etkinlikte yine Yılmaz Güney dostları vardı. Bir kişi daha olacaktı ama sağlık sorunları nedeniyle katılamadı; Tarık Akan. Telefonla katıldı ve salona hitap etti. Son kez sesi burada duyuldu ve bir süre sonra hayatını kaybetti. O geceyi hiç unutamam. Bundan sonra da fırsat bulduğumuz her zaman Yılmaz Güney’i anmaya devam edeceğiz.”



Yılmaz Güney anlatıldı

Konuşmaların ardından Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Ahmet Karataş, Araştırmacı Yazar Vadullah Taş ve Gazeteci Yazar Mazlum Vesek Yılmaz Güney’in sanatçı kişiliği ve sinemacılığı üzerine bilgiler verdiler. Etkinlikte ayrıca Yılmaz Güney’in cezaevinde lise arkadaşı Yavuz Pağda’ya yazdığı mektup da okundu.

Gecenin en ilgi çeken bölümlerinden biri Sunay Akın söyleşisi oldu. ŞairYazar Sunay Akın kendine özgü üslubuyla Yılmaz Güney’in sinemacılık anlayışını anlattı, hayatından kesitler sundu.

Ardından Livaneli Korosu konser verdi. Aytekin Kaya’nın seslendirdiği türkülere bağlamada Veli Acar, klavyede Başer Bakır eşlik etti. Konser sırasında Aytekin Kaya ile Başkan Soner Çetin de düet yaptı. Aytekin Kaya ve Soner Çetin, Zülfü Livaneli’nin “Karlı Kayın Ormanı” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” eserlerini seslendirdi.

