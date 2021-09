Sağlıkçılar Kızılay’a kan bağışladı

Halkın sağlığı için her an görev başında olan sağlıkçılar, bu kez Kızılay’a kan bağışında bulundular.

Adana’da görev yapan sağlıkçılar, Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar öncülüğünde Kızılay’a kan bağışında bulundular.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar öncülüğünde iyilik kervanındaki yerlerini güçlendiren sağlık çalışanlarının kan bağışı yapmasının örnek bir davranış olduğunu belirterek, “Bir yandan pandemi ile mücadele ederken, diğer yandan kan bağışı da yaparak topluma örnek olan sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Kan bağışının her zaman ihtiyaç olduğunu ancak, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde daha da önemli olduğunu belirten Saygılı, bu nedenle yapılan bağışın büyük anlam taşıdığını belirterek, başta İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar olmak üzere tüm sağlıkçılara teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ise, Kızılay’ın toplumun iyilik eli olarak her koşulda yardım bekleyenlerin yanında olduğunu belirterek, “Kızılay’a bu hizmetlerinde destek olmayı bir vatandaşlık görevi sayıyoruz. Kızılay günümüzde sadece ülkemizin değil dünyanın iyilik elidir. Ben de kendilerine bu çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kan bağışı etkinliğine Kızılay’ı Adana Şube Başkanı Ahmet Çolak ve Kan Bölge Müdürü Dr. Tunçhan Demir eşlik ederek, sağlık çalışanlarını kutladılar.

Etkinlikte, tüm sağlık çalışanları adına İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar’a Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı tarafından teşekkür plaketi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.