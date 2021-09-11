Bakan Özer, yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'nin annesinin cenazesine katıldı

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'nin vefat eden annesi Emine Bilgili'nin cenazesine katıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün, evinde 86 yaşında hayatını kaybeden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'nin annesi Emine Bilgili için Hoşkadem Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Bilgili'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru katıldı. Bakan Özer, aileye başsağlığı dileğinde bulundu. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı namazın ardından Bilgili'nin cenazesi Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-09-11 14:20:44



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